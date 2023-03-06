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НовостиОбщество6 марта 2023 7:20

В Башкирии из-за 8 Марта изменится график работы почтовых отделений

7-го числа они закроются на час раньше обычного, а на следующий день будут отдыхать
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии из-за Международного женского дня 8 Марта изменится график работы почтовых отделений

В Башкирии из-за Международного женского дня 8 Марта изменится график работы почтовых отделений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии из-за Международного женского дня 8 Марта изменится график работы почтовых отделений. Об этом предупредила пресс-служба «Почты России».

7 марта рабочий день отделений сократится на один час. В праздничную дату – 8-го числа – для них будет выходным. В этот день почтальоны также не будут разносить отправления и газеты. Пенсии и пособия они доставят по согласованному с Социальным фондом России графику.

9 марта почта возобновит свою работу в штатном режиме.