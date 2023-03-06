В Башкирии из-за 8 Марта изменится график работы почтовых отделений

В Башкирии из-за Международного женского дня 8 Марта изменится график работы почтовых отделений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии из-за Международного женского дня 8 Марта изменится график работы почтовых отделений. Об этом предупредила пресс-служба «Почты России».

7 марта рабочий день отделений сократится на один час. В праздничную дату – 8-го числа – для них будет выходным. В этот день почтальоны также не будут разносить отправления и газеты. Пенсии и пособия они доставят по согласованному с Социальным фондом России графику.

9 марта почта возобновит свою работу в штатном режиме.