Под Уфой началось строительство технопарка «Зубово»

фото: vk.com // Радий Хабиров

Сегодня, 6 марта, в Уфимском районе Башкирии началось строительство технопарка «Зубово». На площадке забили первые сваи под корпус площадью 10,5 тыс. кв. м. Таких здания там будет два. Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Это один из приоритетных проектов, который прошел через наш Инвестчас. Его стоимость 1,4 млрд, мы со своей стороны поможем с инженерной инфраструктурой - дорогой, теплом, водой, электричеством, – написал руководитель региона.

фото: vk.com // Радий Хабиров

Свои намерения стать резидентами технопарка обозначили «Уфимский компрессорный завод» и НТЦ «Геомеханика». На первом этапе они предоставят 160 рабочих мест.

В разных районах Башкирии на данный момент зарегистрировано 12 индивидуальных и 18 технопарков со 168 резидентами. Они создали 30,1 тыс. рабочих мест и вложили более 45 млрд рублей инвестиций.