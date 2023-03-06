За 2022 год в Башкирии выявили более 1,4 тыс. случаев активного туберкулеза

В Башкирии за 2022 год выявили 1 438 случаев активного туберкулеза, 34 из них приходятся на детей до 17 лет

В Башкирии за 2022 год выявили 1 438 случаев активного туберкулеза, 34 из них приходятся на детей до 17 лет. Уровень заболеваемости составил 35,93 на 100 тыс. населения, что на 10% выше показателя прошлого года (1 306 случаев или 32,54 на 100 тыс.). Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Ведомства назвало ситуацию с туберкулезом в республике «напряженной», но сохраняющей «тенденцию к снижению заболеваемости».

Значительно снизился показатель смертности населения от туберкулеза, в 2022 г. [он] составил 3,3 на 100 тыс. населения, что [ниже] показателя смертности населения на 9,0% по сравнению с предыдущим годом 3,6 (показатель 2001 г. – 11,5), – передали в Роспотребе.

Республиканский показатель заболеваемости активным туберкулезом выше, чем в среднем по России (на 22%) и по Приволжскому федеральному округу (на 28%).

Среднерегиональный уровня распространения туберкулеза зафиксировано в 25 районах Башкирии, в том числе в Нуримановском (108,5 на 100 тыс.), Мечетлинском (91,59), Баймакском (84,77), Аскинском (76,13), Кугарчинском (74,76), Куюргазинском (74,71), Калтасинском (66,91), Зилаирском (65,68), Караидельском (59,32), Балтачевском (57,20), Иглинском (55,59), Ишимбайском (54,84), Янаульском (54,41), Федоровском (52,01), Мишкинском (51,88) и Краснокамском (50,93).