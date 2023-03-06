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НовостиОбщество6 марта 2023 4:23

Глава Башкирии Радий Хабиров перенес оперативное совещание в правительстве

Руководитель региона сейчас находится в Москве
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Оперативное совещание в правительстве Башкирии, которое по традиции должно было пройти сегодня, в понедельник, перенесено на завтра, 7 марта. Заседание начнется в 14:00. Соответствующую информацию «КП-Уфа» подтвердили в пресс-службе администрации главы республики

Перенос оперативного совещания связан с тем, что сейчас руководитель региона Радий Хабиров находится в рабочей командировке в Москве. Он планируется вернуться в Уфу сегодняшним вечером.

Согласно анонсу предстоящей «оперативки», на ней будут обсуждать развитие спорта, лесного хозяйства, организацию наружного освещения в городах и села, а также подведут итоги работы международного аэропорта в Уфе.