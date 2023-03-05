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НовостиОбщество5 марта 2023 17:19

Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на начало следующей недели

Интенсивность осадков в республике начнет снижаться
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
6 марта в регионе пройдет мокрый снег, в отдельных районах он будет сильным

6 марта в регионе пройдет мокрый снег, в отдельных районах он будет сильным

Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики башкирского Гидрометцентра дали прогноз погоды в республике на начало следующей недели.

В понедельник, 6 марта, в регионе пройдет мокрый снег, в отдельных районах он будет сильным. Возможны отложения осадков на проводах и деревьях. Ночью ожидаются сильные порывы южного ветра. Температура воздуха в темное время суток составит -3,-8°, днем 0,-5°.

Во вторник и среду, 7 и 8 марта, в Башкирии сохранится лишь небольшой снег. Ветер сменит направление на западное и будет умеренным. Ночью столбики термометров покажут -7,-12° (при прояснениях подморозит до -15,-20°), днем солнце прогреет воздух до -2,-7°.