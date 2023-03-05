В Уфе мужчина в автобусе вытащил из кармана беременной женщины телефон

В Уфе мужчина в автобусе вытащил из кармана куртки беременной женщины мобильный телефон стоимость 15 тыс. рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе мужчина в автобусе вытащил из кармана куртки беременной женщины мобильный телефон стоимость 15 тыс. рублей. Потерпевшая заметила это и попыталась противостоять воришке, но ему все равно удалось убежать. В конечном счете его задержала полиция. Недавно злоумышленнику вынесли приговор по уголовному делу о грабеже.

Инцидент произошел первого сентября. Подсудимый, находясь в салоне 122-й маршрутки, подошел к пассажирке на шестом месяце беременности, вытащил из кармана ее куртки iPhone 7 и положил его себе в брюки. Потерпевшая это заметила и схватилась за руку мужчины. Так они вместе вышли на улицу, где злоумышленник смог освободиться от «спалившей» его женщины, резко надавив ей на руку.

– Она [потерпевший] крикнула, что мужчина украл у нее телефон, и водитель автобуса выбежал за ним, но догнать не смог, – следует из показаний потерпевшей. – В настоящее время [подсудимый] перед ней извинился, возместил причиненный вред, перечислив по ее указанию денежные средства на расчетный счет мечети. Просила прекратить уголовное дело за примирением сторон.

Демский районный суд в итоге не прекратил уголовное дело. Он приговорил мужчину к двум годам условного срока.