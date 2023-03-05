На железнодорожной станции в Уфе загорелась электричка

фото: МЧС РБ

Сегодня, 5 марта, на железнодорожной станции «Дема» в Уфе загорелась электричка. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент случился около 15:45. На железной дороге вспыхнул локомотив. На место происшествия были направлены экстренные службы.

фото: МЧС РБ

– Электроподвижной состав оперативно отсоединили от основного состава, состоящий из трех вагонов, – передали в МЧС. – По прибытии наблюдалось открытое горение отдельностоящего электротягача электроподвижного состава.

фото: МЧС РБ

Пожар тушили 16 человек и семь единиц техники. Открытое горение было локализовало и ликвидировано в 16:15.

Пострадавших нет. Машинист самостоятельно эвакуировался из поезда, а состав следовал без пассажиров.

В причинах пожара разбирается дознаватель МЧС.