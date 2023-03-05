В Башкирии вахтовик до смерти забил подругу, потому что она уходила из дома в его отсутствие

В Баймакском районе Башкирии вахтовик до смерти забил подругу, потому что она уходила из дома, пока он находился в командировке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Баймакском районе Башкирии вахтовик до смерти забил подругу, потому что она уходила из дома, пока он находился в командировке. Местный суд вынес мужчине приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Согласно материалам дела, подсудимый, его сожительница и мать вернулись домой с речки, где они распивали алкоголь. Мужчина продолжил употреблять спиртное на кухне в компании подруги, а его мать ушла спать. В какой-то момент фигурант стал ругать возлюбленную за то, что она, пока он находился на вахте, без предупреждения уходила из дома. В ответ женщина нецензурно на него выругалась. Разозлившись, мужчина избил ее. Она не удержалась и упала назад, ударившись о деревянный табурет, на котором стояла железная плита.

Пострадавшая после случившегося просто пошла смотреть телевизор в комнату, а подсудимый остался на кухне. Лежа на диване, женщина истекла кровью и умерла. Сначала ее без признаков жизни обнаружила проснувшаяся мать злоумышленника. Она обратила на это внимание сына, и тот вызвал «скорую», но было уже поздно – медикам оставалось только констатировать смерть потерпевшей.

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.