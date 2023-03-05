«Уфа» у себя дома разгромила московский «Велес»

фото: ФК "Уфа"

Футбольный клуб «Уфа» на домашнем поле разгромил московский «Велес» в 21-м туре ФНЛ. Игра состоялась 5 марта и завершилась со счетом 4:1.

Первый тайм закончился со счетом 1-1. За «горожан» в самом начале встречи забил Алексей Евсеев, гости сравняли за несколько секунд до свистка не перерыв. Во второй части матча сразу три мяча побывали в воротах «Велеса». По одному голу забили Эрвинг Ботака-Иобома и Роман Минаев, в конце игры «круглого» в собственные ворота отправил защитник московской команды Валерий Почивалин.

«Уфа» – «Велес» – 4:1 (1:1).

ГОЛЫ: Евсеев (10), Ботака (45+1), Минаев (82), Почивалин (85, в свои ворота) – Саркисян (45+1).

Сейчас в турнирной таблице ФНЛ «Уфа» занимает 14-е место с 21-м очком в активе. В следующем матче клуб на выезде в Астрахани сыграет с «Волгарем». Встреча пройдет в воскресенье, 12 марта.