В Уфе женщина выманила у пятерых человек деньги, обещая перевести их на банковский счет

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В Уфе женщина умудрилась выманить у пятерых человек наличные деньги, обещая сразу же перевести их на банковский счет через мобильное приложение. Аферистку осудили по уголовном делу о мошенничестве.

Первое свое преступление осужденная совершила в кальянной. Она просто подошла к незнакомому посетителю и попросила у него 5 тыс. рублей в обмен на безналичный перевод этой суммы на его банковский счет. Потерпевший согласился и дал ей деньги. Получив их, мошенница убежала из заведения. Аналогичным бесхитростным способом горожанка обманула еще четверых незнакомцев. Она получила от них по 1,5 и 3 тыс. рублей.

Согласно материалам дела, ранее – в течение 2020 и 2022 годов – женщину привлекали к уголовной ответственности целых шесть раз. Ее судили по «наркотической статье», дважды за мошенничество и трижды за кражу, и только в двух случаях ее отправляли в тюрьму. На этот раз злоумышленницу приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима.