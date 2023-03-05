Жителям Башкирии для выживания необходимо 18,4 тыс. рублей в месяц

Жителям Башкирии для выживания необходимо иметь 18 435 рублей в месяц

Жителям Башкирии для выживания необходимо иметь 18 435 рублей в месяц. Это стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг по состоянию на январь 2023 года. В него входит еда, одежда, медикаменты и коммунальные счета. Годом ранее этот перечень был дешевле – 17 212 рублей. Соответствующие данные опубликовал Росстат.

Средняя стоимость набора потребительских услуг в среднем по России составила 20 415 рублей. Самая дешевая корзина в Мордовии (17 760 рублей), а дорогая – в Чукотском автономном округе (33 783).

Напомним, ранее мы писали, что по итогам прошлого года реальные доходы населения Башкирии упали на 3,4%.