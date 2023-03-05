«Салават Юлаев» вновь проиграл «Адмиралу» в овертайме в третьем матче серии плей-офф

фото: ХК "Салават Юлаев"

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» на выезде во Владивостоке в овертайме проиграл «Адмиралу» в третьем матче серии плей-офф. Игра состоялась 5 марта и завершилась со счетом 3:2.

Уфимская команда уступила сопернику, ведя по ходу встречи 0:2 – обе шайбы были забиты в концовке второго периода. Голы на свой счет записали Артем Пименов и Николай Кулемин. В третьем отрезке гости смогли сравнять счет. Точку во матч на 77-й минуте поставил защитник хозяев Юрий Паутов. Напомним, первую игру серии СЮ так же проиграл в овертайме.

«Адмирал» (Владивосток) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0).

Счёт в серии: 2:1.

Голы:

0:1 (37:32) – Артём Пименов;

0:2 (38:51) – Николай Кулёмин;

1:2 (43:29) – Динар Хамидуллин;

2:2 (56:35) – Евгений Лисовец;

3:2 (74:26) – Юрий Паутов.

Следующий матч между «Салаватом» и «Адмиралом» так же пройдет во Владивостоке во вторник, 7 марта.