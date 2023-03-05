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НовостиЗдоровье5 марта 2023 9:02

За сутки в Башкирии подтвердили 206 случаев коронавируса

Сейчас носителями инфекции в республике являются 2 389 человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
За последние сутки в Башкирии коронавирус диагностировали 206 жителям

За последние сутки в Башкирии коронавирус диагностировали 206 жителям

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Башкирии коронавирус диагностировали 206 жителям. С начала пандемии в республике подтвердили 356 тыс. случаев инфицирования. Об этом 5 марта сообщил местный Минздрав.

Переболели COVID-19 в республике более 347,6 тыс. человек, 117 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа. Новых смертей от инфекции не зарегистрировано. Всего жертвами коронавируса в Башкирии стали 6 015 жителей.

Сейчас носителями инфекции являются 2 389 человек: 153 пациента лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома.