Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителя Уфы с 90-летием

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил спортсмена и ученого из Уфы Евгения Струговца с 90-летием. Руководитель региона посвятил пожилому мужчине пост в своих соцсетях.

Струговец родился в Чишминском районе и в начале 40-х годов переехал с семьей в Уфу. С 12 лет занимался спортивной гимнастикой, в 1947 году стал чемпионом республики. Впоследствии он оставил спорт и связал свою жизнь с наукой: отучился в институте нефти и газа имени Губкина в Москве, работал в различных НИИ, защитил докторскую диссертацию и написал более 200 научных трудов и авторских свидетельств.

фото: vk.com // Радий Хабиров

– В последний год Евгений Трофимович много времени проводит в Центре гимнастики имени Светланы Хоркиной. Говорит, как его открыли, так теперь на всех соревнованиях он там. Стильно, удобно для спортсменов, все есть, – рассказал Хабиров.

Евгений Трофимович и его жена Ларисы Ивановны воспитали двоих сыновей. Вместе супруги живут уже 53 года.