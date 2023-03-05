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НовостиПроисшествия5 марта 2023 6:00

В Башкирии пьяный водитель Volkswagen Polo сбил женщину и двоих детей

ДТП произошло в селе Мерясово
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: телеграм // Владимир Севастьянов

фото: телеграм // Владимир Севастьянов

В Баймакском районе Башкирии пьяный водитель сбил женщину и двоих детей. Об этом в телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

ДТП произошло в селе Мерясово на улице Ирандык в десятом часу вечера 4 марта. Наезд на пешеходов совершил 42-летний житель Челябинской области за рулем Volkswagen Polo.

– 51-летняя женщина и 10-летний ребёнок получили телесные повреждения. При освидетельствовании, установлено состояние опьянения водителя, результат показал 0,751 мг/л в выдыхаемом воздухе, – передали в республиканской Госавтоинспекции.

По факту инциденте проводится разбирательство.