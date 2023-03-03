Реальные доходы населения Башкирии по итогам 2022 года упали на 3,4%

Реальные денежные и располагаемые доходы населения Башкирии по итогам 2022 года упали на 3,4% и 2,4% соответственно Фото: Рустем АХУНОВ

Реальные денежные и располагаемые доходы населения Башкирии по итогам 2022 года упали на 3,4% и 2,4% соответственно. Такие предварительные данные 3 марта опубликовал Башстат.

Реальные доходы жителей республики упали несмотря на то, что среднедушевой показатель по доходам вырос на 10,7% – до 36,1 тыс. рублей: в первом квартале 2022 года было 29,9 тыс., во втором – 33,7 тыс., в третьем – 35,3 тыс., а в четвертом – 45,4 тыс.

Среднемесячная начисленная зарплата в прошлом году составила 48,3 тыс. рублей, что на 15,7% больше, чем в предыдущем. Рост реальной зарплаты при этом составил всего 1%.