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В Уфе осудили на 10 лет молодого человека, финансировавшего террористов. Об этом рассказала пресс-служба регионального управления ФСБ.

Сотрудниками силового ведомства было установлено, 26-летний парень с 2019 по 2021 год переводил деньги организаторам сборов средства для финансирования террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», которая действует на территории Сирии.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Центральный окружной военный суд приговорил его к четырем годам тюрьмы и шести года колонии строгого режима.