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НовостиПроисшествия3 марта 2023 7:01

В Башкирии в ДТП с «УАЗ Патриот» и Lada Largus пострадали 5 человек

Авария случилась на дороге Магнитогорск-Ира
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня утром, 3 марта, в Зилаирском районе Башкирии в результате аварии пострадали пять человек. О произошедшем в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

ДТП случилось на 184 километре автомобильной дороги Магнитогорск-Ира. На данном участке столкнулись «УАЗ Патриот» и Lada Largus. В результате произошедшего оба водителя и три пассажира «Лады» получили травмы, всех пятерых доставили в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и представители других экстренных служб. Подробности произошедшего уточняются.