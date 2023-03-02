В Башкирии мужчина до смерти изрезал свою подругу после рассказа о встрече одноклассников

В Баймакском районе Башкирии местный житель из ревности до смерти изрезал ножом свою подругу и отправил ее домой вместе с несовершеннолетним сыном

В Баймакском районе Башкирии местный житель из ревности до смерти изрезал ножом свою подругу и отправил ее домой вместе с несовершеннолетним сыном. Недавно местный суд вынес мужчине приговор.

Как следует из материалов дела, пьяная потерпевшая пришла к подсудимому домой. Тот стал ее выгонять, но она наотрез отказалась уходить. В итоге вместе они решили распить бутылку алкоголя на кухне. Во время застолья оба сильно опьянели, и гостья стала рассказывать приятелю, как весело она погуляла на встрече одноклассников. Мужчина стал злиться и ревновать ее к одному из тех, кто был на этой встрече. Слово за слово – и между парой произошла ссора.

Во время конфликта женщина попыталась встать из-за стола, но друг не пустил ее и ударил кулаком по животу. Затем, как сказал подсудимый, «чтобы успокоить» гостью и «привести в себя», он стал бить ее по щекам и умывать под краном. Параллельно потерпевшая оскорбляла его матом. Вдруг мужчина взял со стола нож и, по его словам, «с целью проучить и из ревности» стал наносить по ней удары ножом.

– Она уворачивалась, при этом он попал ей ножом в область головы, руки, груди. В то же время, защищаясь, [потерпевшая] повернулась к [подсудимому] спиной, в результате чего он ударил ножом в ее спину в область правой лопатки сверху вниз правой рукой. Нож вошел в тело, и он сразу выдернул его, – говорится в показаниях фигуранта уголовного дела.

У женщины на спине открылось кровотечение. Ее обидчик попытался заткнуть рану футболкой, и кровь на время остановилась. Ошарашенная произошедшим потерпевшая все время плакала. В какой-то момент она позвонила своему несовершеннолетнему сыну и попросила забрать ее домой. Через некоторое время мальчик пришел за матерью и вместе они ушли. Мужчина тем временем вытер окровавленный нож о футболку и стал резать им дыню. По неизвестной причине он решил заострить на этой детали внимание во время предварительного следствия.

Ранение женщины оказалось тяжелым. Ей потребовалась срочная госпитализация. Несмотря на усилия врачей, она скончалась в реанимации.

Изначально мужчину планировалось судить по уголовному делу об убийстве, однако ему удалось переквалифицировать обвинение на другую статью – умышленной причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Суд приговорил его к семи с половиной годам заключения в колонии строго режима. С него также взыскали по 500 тыс. рублей в качестве моральной компенсации в пользу малолетнего сына и взрослой дочери погибшей.