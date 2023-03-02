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В Уфе школьница отравилась обезболивающими, чтобы не идти на контрольную. Об этом со ссылкой на собственный источник рассказало информационное агентство «Башинформ».

Подросток решила не делать контрольную работу по математике, и потому пошла на необдуманный поступок. Ей стало плохо, рядом с ней обнаружили упаковки от обезболивающих препаратов.

Как рассказала «КП-Уфа» пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии, несовершеннолетняя попала в реанимацию. К счастью, потом ее состояние стабилизировалось, и ее перевели в отделение.