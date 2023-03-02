В Башкирии школьнице-наркокурьеру дали 2 года тюрьмы

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В башкирском городе Кумертау осудили школьницу-наркокурьера. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов республики.

В суде было установлено, что в январе прошлого года 18-летняя учащаяся городской школы, нуждаясь в деньгах, нашла в Telegram объявление о работе наркокурьером. Договорившись со своим нанимателем, обвиняемая забрала оптовую партию запрещенных веществ в потайном месте. Она расфасовала наркотики в свертки, разложила их в 15 тайников-закладок, а оставшиеся два пакетика взяла себе в качестве вознаграждения. Вечером 1 марта 2022 года девушку задержала полиция.

В суде обвиняемая полностью признала свою вину. Ее признали виновной в незаконном приобретении, хранении наркотиков и покушении на их сбыт. Суд назначил девушке два года колонии общего режима.