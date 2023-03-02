В Башкирии на трассе М-5 «Урал» случилась массовая авария грузовиков

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера днем, 2 марта, в Иглинском районе Башкирии на трассе М-5 «Урал» случилась массовая авария грузовиков. О ней в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

ДТП случилось на 1542 километре дороги. 41-летний житель Янаульского района за рулем КрАЗа столкнулся с Volvo, а тот врезался во встречные ISUZU и Scania. В результате произошедшего 39-летнему водителю «Исудзу» из Челябинской области получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

Как отметил в своей публикации Севастьянов, ранее на этом же участке трассы столкнулись четыре грузовика.

– Здесь никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. По фактам ДТП проводится проверка, – заявил руководитель республиканкой ГИБДД.