1 марта умер народный артист Башкирии Азат Надыргулов

фото: vk.com // Министерство культуры Республики Башкортостан

Сегодня, 1 марта, на 61 году жизни умер актер, режиссер и народный артист Башкирии Азат Надыргулов. Об этом сообщил Минкульт республики. Ведомство выразило соболезнования родным и близким покойного.

Надыргулов родился 19 июля 1962 года в селе Юлдыбаево, Зилаирского района, учился в Нугушской средней школе. В 1982 году окончил актерское отделение Уфимского государственного института искусств, после чего был распределен актером в Башкирский государственный академический театр драмы имени Гафури. Спустя пять лет Азат Ахмадуллович поступил на режиссерский факультет Российской академии театрального искусства. После окончания вуза в 1992 вернулся в Уфу. Сразу же в репертуар Башкирского академического театра драмы вошел его дипломный спектакль «Камикадзе» Флорида Булякова.

Надыргулов был режиссером классической драматургии: он ставил спектакли «Филумена Мартурано» Эдуардо де Филиппо, «Дурочка» Лопе де Вега - «Труффальдино из Бергамо» Карло Гольдони. На фестивале «Театральная весна-98» его спектакль «Чайка» Антона Чехова был признан победителем в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший спектакль».

– Основной темой, волнующей режиссера была тема «Времени и Героя в конфликте со своим временем». Пронизанные неподдельной болью спектакли о великих исторических личностях башкирского народа – «Салават» М. Карима (ТЮЗ, 1995 г.), «Шаймуратов-генерал» Ф. Булякова (БГАТД им. М. Гафури, 1998 г.), «Половецкая мистерия» Ф. Булякова (НМТ, 2003 г.) – заявили о страстной гражданской позиции самого режиссера. Во главу угла в спектаклях ставится тема самопожертвования, трагедии одиночества сильной личности, – рассказали в Минкульте РБ.

На «Театральном фестивале-2004» Надыргулов за спектакль «Половецкая мистерия» стал обладателем премии за «Лучшую режиссуру».

Азат Ахмадуллович был художественным руководителем Театра юного зрителя (с 1993 по 1997 год). Им же учреждение было переименовано в Национальный молодежный театр. С 1997 по 2000 год он являлся худруком Башдрамы имени Гафури, а с 2000 по 2004 занимал аналогичную должность в Национальном молодёжном театре Башкирии. Последние годы своей жизни Надыргулов продолжал работу в театрах России и республики, совмещая амплуа режиссера и педагога в Уфимском институте искусств.

Церемония прощания с Азатом Надыргуловым состоится в четверг, 2 марта, в 12:00 в Национальном молодежном театре имени Мустая Карима.