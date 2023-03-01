Товарооборот между Башкирией и ОАЭ увеличился в 3 раза

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В 2022 году товарооборот между Башкирией и Объединенными Арабскими Эмиратами по сравнению с 2021-м увеличился в три раза. Об этом в ходе совещания в формате «Час с Торгпредом» рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева.

Принявший участие в мероприятии торговый представитель России в ОАЭ Андрей Терехин заявил, что в Эмиратах созданы благоприятные условия для торговли, организации производства, а также релокации бизнеса.

– Российские компании, российские предприниматели все больше и больше обращают свой взор именно в направлении этой страны, – отметил специалист.