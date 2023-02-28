В Башкирии загорелись два дома и три постройки, есть пострадавший

фото: МЧС РБ

Сегодня днем, 28 февраля, башкирском селе Тирлянский в Белорецком районе загорелись два дома и три постройки. Пострадал один человек. Об этом сообщило региональное МЧС.

Изначально пожар возник в бревенчатом жилом доме по улице Свердлова. В службу спасения о происшествии сообщили поздно. Из-за сильных порывов ветра и плотной застройки огонь также перекинулся на сарай, соседний дом, надворную постройку и баню.

– С риском для жизни пожарные ликвидировали открытое пламя, удалось отстоять один жилой дом. Тушении проводится по повышенному рангу, – передали в аварийном ведомстве. – К тушению привлекалось 18 человек и 5 единиц техники.

В пожаре пострадала женщина. Она получила ожоги и была доставлена в больницу.