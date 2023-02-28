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НовостиОбщество28 февраля 2023 12:46

Уфа потратит на проект художественной подсветки 36 зданий на въезде 3,95 млн рублей

Подрядчик согласился снизить начальную стоимость контракта почти 2,5 раза
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На 36 зданиях на въезде в Уфу со стороны аэропорта появится архитектурно-художественная подсветка

На 36 зданиях на въезде в Уфу со стороны аэропорта появится архитектурно-художественная подсветка

Фото: Рустем АХУНОВ

На 36 зданиях на въезде в Уфу со стороны аэропорта появится архитектурно-художественная подсветка. Соответствующий проект разработает компания «РУСЭКОСВЕТ». Фирма во время аукциона согласилась выполнить контракт, снизив его начальную стоимость почти в 2,5 раза – с 9,5 млн до 3,95 млн рублей. Ее работу оплатит городской бюджет. Информация о тендере, организованном Управлением коммунального хозяйства и благоустройства, появилась на сайте Госзакупок.

Светильники планируется установить на зданиях по следующим улицам:

– Айская, 16, 18/1, 20, 22;

– Академика Ураксина, 1, 3;

– Бакалинская, 23, 25, 33/1;

– Бехтерева, 10/1, 16;

– Высотная, 2, 8/3, 10;

– Валиди, 71, 73;

– Кавказская, 12, 17/1, 24/1, 26;

– Караидельская, 60, 62;

– Коммунистическая, 107, 109;

– Менделеева, 7, 7/1, 10, 11, 11/1;

– Октябрьской Революции, 54А, 54Б, 62/1;

– Салавата 15/2;

– Сочинская, 15/1.

– проспект Салавата Юлаева, 3.

Подрядчик должен будет создать проект архитектурной подсветки до 20 июня текущего года.