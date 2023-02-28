Уфа потратит на проект художественной подсветки 36 зданий на въезде 3,95 млн рублей

На 36 зданиях на въезде в Уфу со стороны аэропорта появится архитектурно-художественная подсветка Фото: Рустем АХУНОВ

На 36 зданиях на въезде в Уфу со стороны аэропорта появится архитектурно-художественная подсветка. Соответствующий проект разработает компания «РУСЭКОСВЕТ». Фирма во время аукциона согласилась выполнить контракт, снизив его начальную стоимость почти в 2,5 раза – с 9,5 млн до 3,95 млн рублей. Ее работу оплатит городской бюджет. Информация о тендере, организованном Управлением коммунального хозяйства и благоустройства, появилась на сайте Госзакупок.

Светильники планируется установить на зданиях по следующим улицам:

– Айская, 16, 18/1, 20, 22;

– Академика Ураксина, 1, 3;

– Бакалинская, 23, 25, 33/1;

– Бехтерева, 10/1, 16;

– Высотная, 2, 8/3, 10;

– Валиди, 71, 73;

– Кавказская, 12, 17/1, 24/1, 26;

– Караидельская, 60, 62;

– Коммунистическая, 107, 109;

– Менделеева, 7, 7/1, 10, 11, 11/1;

– Октябрьской Революции, 54А, 54Б, 62/1;

– Салавата 15/2;

– Сочинская, 15/1.

– проспект Салавата Юлаева, 3.

Подрядчик должен будет создать проект архитектурной подсветки до 20 июня текущего года.