В Башкирии пьяная женщина ударила пакетом со стеклянной бутылкой чужого ребенка

Суд обязал женщину выплатить ребенку 60 тыс. рублей

В Архангельском районе Башкирии пьяная местная жительница ударила пакетом со стеклянной бутылкой чужого 8-летнего ребенка. Об этом 27 февраля сообщила региональная прокуратура.

– Летом 2021 года женщина в нетрезвом состоянии возле магазина ударила 8-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде полиэтиленовым пакетом, в котором находилась стеклянная бутылка, – передали в ведомстве.

Против женщины было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. По нему суд назначил ей 200 часов обязательных работ. После этого прокуратура подала на нее иск с требованием взыскать в пользу ребенка компенсацию морального вреда. Кармаскалинский межрайонный суд согласился с доводами ведомства и обязал женщину выплатить пострадавшему мальчику 60 тыс. рублей.