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НовостиОбщество27 февраля 2023 10:00

В Башкирии из-за 8 марта рабочая неделя разделится надвое

В этом году праздничный выходной приходится на среду
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии из-за 8 марта рабочая неделя разделится надвое. В нынешнем году праздничный выходной в честь Международного женского дня приходится на среду.

Согласно российскому Трудовому кодексу России, в случае совпадения выходного и нерабочего праздничного дней, день отдыха переносится. Однако в силу того, что в 2023 году 8 марта выпало ровно на середину рабочей недели – в среду, никаких длинных выходных не предвидится

Тем не менее, рабочий день 7 марта будет коротким – он сократится на один час.