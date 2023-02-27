Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии из-за 8 марта рабочая неделя разделится надвое. В нынешнем году праздничный выходной в честь Международного женского дня приходится на среду.

Согласно российскому Трудовому кодексу России, в случае совпадения выходного и нерабочего праздничного дней, день отдыха переносится. Однако в силу того, что в 2023 году 8 марта выпало ровно на середину рабочей недели – в среду, никаких длинных выходных не предвидится

Тем не менее, рабочий день 7 марта будет коротким – он сократится на один час.