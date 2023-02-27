«Ну клоуны!»: Хабиров прокомментировал попадание главы Минсемьи Башкирии под европейские санкции

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал попадание главы регионального Министерства семьи, труда и социальной защиты Ленары Ивановой под европейские санкции.

Напомним, недавно Совет Европы опубликовал список граждан России, в отношении которых введены персональные санкции. В него попала и глава Минсемьи.

Причиной, по которой Иванова попала под европейские санкции, авторы ограничений называют ее «вовлеченность в депортацию украинских детей в Россию». По мнению зарубежных политиков и парламентариев, министр содействовала нелегальному и незаконному вывозу несовершеннолетних детей с территории Украины и дальнейшему их усыновлению гражданами России.

– В 2014 году я сам лично, работая на предыдущей работе, занимался тем, в чем обвиняют Ленару Хакимовну. Мы детей больных и раненых вывозили и лечили в лечебных учреждениях нашей страны. Вы благое дело делали, не обращайте на этом внимание, пожалуйста. Не ведают, что творят. Ну клоуны – по-другому не назовешь. Но я считаю, это знак качества вашей работы, – заявил Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой.