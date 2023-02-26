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НовостиПроисшествия26 февраля 2023 11:39

В Уфе мошенники выманили у доверчивой пенсионерки 300 тысяч рублей

74-летняя уфимка попалась на популярную схему обмана
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: Рустем Ахунов

Фото: Рустем Ахунов

Недавно жертвой телефонных мошенников стала 74-летняя жительница Уфы. Как сообщают в пресс-службе МВД по Башкирии, доверчивая пенсионерка попалась на распространенную схему, которую злоумышленники используют уже давно.

В один прекрасный день пенсионерке позвонили на домашний телефон и заявили, что ее внучка попала в ДТП. Звонившие заявили, что теперь нужно срочно купить лекарства. А еще «внучка», как оказалось, виновата в аварии и ей грозит уголовное преследование. Злоумышленники пояснили: чтобы девушка избежала наказания нужно заплатить.

После продолжительного разговора пенсионерка отдала мошенникам 300 тысяч рублей. Позднее, когда пенсионерка поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.

- По данному факту в Отделе полиции №7 Управления МВД России по Уфе возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.