В Уфе мошенники выманили у доверчивой пенсионерки 300 тысяч рублей

Фото: Рустем Ахунов

Недавно жертвой телефонных мошенников стала 74-летняя жительница Уфы. Как сообщают в пресс-службе МВД по Башкирии, доверчивая пенсионерка попалась на распространенную схему, которую злоумышленники используют уже давно.

В один прекрасный день пенсионерке позвонили на домашний телефон и заявили, что ее внучка попала в ДТП. Звонившие заявили, что теперь нужно срочно купить лекарства. А еще «внучка», как оказалось, виновата в аварии и ей грозит уголовное преследование. Злоумышленники пояснили: чтобы девушка избежала наказания нужно заплатить.

После продолжительного разговора пенсионерка отдала мошенникам 300 тысяч рублей. Позднее, когда пенсионерка поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.

- По данному факту в Отделе полиции №7 Управления МВД России по Уфе возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.