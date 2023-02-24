В Уфе на реконструкцию моста в Шакше потратят 2,16 млрд рублей

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Власти столицы Башкирии намерены потратить на реконструкцию моста через реку Уфа в поселке Шакша более двух миллиардов рублей. Соответствующая информация была опубликовано на сайте государственных закупок.

Тендер на отбор подрядчика объявило Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений уфимской администрации. Начальная стоимость контракта составляет 2 161 003 332,97 рублей. Средства будут выделены федерального, республиканского и городского бюджетов.

Исполнителю контракта предстоит года укрепить дамбу и откосы, провести ремонт опор и пролетных строений, обновить дорожное полотно, ограждения и перила, организовать электроснабжение, наружное освещение, архитектурную подсветку объекта и пр.

Согласно опубликованной документации, капитальный ремонт должен быть завершен к концу февраля 2025 года.