Фото: Соцсети

В Уфе разыскивают 14-летнюю Карину Хамидуллину. Об этом рассказала волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан».

Местонахождение несовершеннолетней неизвестно уже два дня – с 22 февраля. Приметы пропавшей: ее рост – 160 сантиметров, у нее полное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы до плеч. В день своего исчезновения она была одета в бело-голубо-зеленую горнолыжную куртку, светло-голубые джинсы и черные ботинки-берцы.

Добровольцы «Лиза Алерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении девушки, обратиться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.