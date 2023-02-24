В Уфе девушка упала с 10 этажа и выжила

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе в микрорайоне «Кузнецовский Затон» девушка упала и с 10 этажа жилого и осталась жива.

ЧП случилось на улице Бородинская вечером в эту пятницу – 22 февраля. В социальных сетях было опубликована запись с камеры наблюдения, на которой было запечатлено происшествие. На кадрах видно, как девушка падает в сугроб. После этого ей на помощь ринулись трое мужчин.

Как сообщила «КП-Уфа» пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии, пострадавшая в настоящее время находится в одной из уфимских больниц. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. У девушки диагностировали сочетанную травму, ушибы и переломы.