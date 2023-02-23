Радий Хабиров возложил цветы к памятнику легендарного комдива Минигали Шаймуратова

Фото: vk.com/radiyhabirov

Радий Хабиров принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятникам погибших защитников Отечества. В мероприятии также участвовали члены правительства республики, руководители министерств и ведомств, ветераны Вооруженных сил и уфимцы.

Церемония началась с возложения цветов к Вечному огню рядом с памятником, посвященным подвигу Героев Советского Союза Александра Матросова и Миннигали Губайдулина. После исполнения гимнов Башкирии и Российской Федерации память погибших героев почтили минутой молчания.

Фото: пресс-служба главы РБ

Далее делегация переместилась на Советскую площадь, где Радий Хабиров также возложил цветы и почтил минутой молчания память легендарного башкирского комдива, Героя России Минигали Шаймуратова.

Также глава республики поздравил в соцсетях всех жителей Башкирии с Днем защитника Отечества

- Склоняем голову перед всеми, кто пал в бою. Наши мысли сегодня – с теми, кто сейчас выполняет свой воинский долг на передовой. Россия сильна и едина. И мы обязательно победим, - подчеркнул Радий Хабиров.