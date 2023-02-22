В Башкирии на поддержку малого и среднего бизнеса выделят 694 млн рублей

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В Башкирии на поддержку малого и среднего бизнеса выделят почти 700 миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Согласно данным властей, на 10 февраля текущего года в республике зарегистрировано 128,3 тысяч субъектов МСП. Это на 0,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов заявил, что этом году на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» выделено 694,5 миллионов рублей, что больше чем в прошлом году на 7,8%.

– В текущем году для субъектов МСП продолжают действовать программы льготного кредитования, налоговые послабления. На расширенную программу поддержки могут рассчитывать IT-компании, аграрии. До 31 марта 2023 года малый и средний бизнес может воспользоваться кредитными каникулами, – заявила пресс-служба правительства республики.