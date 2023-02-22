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НовостиОбщество22 февраля 2023 16:48

В Башкирии весной откроют Центр ментального здоровья для детей-аутистов

В учреждении помощь смогут получить и родители особенных детей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии откроют Центр ментального здоровья для детей с расстройствами аутистического спектра. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

Специалисты нового учреждения будут оказывать комплекс медицинских услуг для детей-аутистов в режиме одного окна. Помощь также смогут получить и родители особенных детей. Их будут учить помогать детишкам в ходе образовательного процесса, а также помогут приобрести необходимые навыки воспитания.

Открытие центра ожидается в марте текущего года.