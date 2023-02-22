В Уфе 22 февраля зафиксировали 7-балльные пробки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе в настоящее время зафиксированы семимибалльные пробки. Такую высокую оценку заторам на улицах в башкирской столице дал сервис «Яндекс. Пробки».

Судя по данным сервиса, в пробках застыли многие улицы города. Большие заторы образовались на улицах Менделеева, Степана Кувыкина, Цюрупы, 50-летия Октября, Карла Маркса, Аксакова, Софьи Перовского, Сочинская, Заки Валиди, Пушкина, Коммунистичекская, Революционная, Пархоменко, 50 лет СССР, Шафиева, Маршала Жукова, Уфимское шоссе, Трамвайная, Тоннельная, Сельская Богородская, бульваре Ибрагимова, проспекте Октября и др.

«Яндекс. Пробки» прогнозирует, что ситуация на улицах города нормализуется к 19:00.