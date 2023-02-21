В Башкирии в 2023 году отремонтируют 148 км дорог и 5 мостов

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В Башкирии в 2023 году отремонтируют 148 километров дорог и пять мостов. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова, к 2024 году власти планируют привести к нормативному состоянию 57% региональных и 80% городских дорог.

– Если быть точным, в Уфимской городской агломерации по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы работы на 30 объектах, участках общей протяженностью 50,9 километров. Дороги протяженностью 24,2 километра и 21 объект вошли в планы Стерлитамакской агломерации, – поведала пресс-служба правительства Башкирии.