В Башкирии пропавшего мужчину нашли через сутки в лесу с сильным обморожением

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня, 20 февраля, в Белорецком районе Башкирии пропавшего мужчину нашли через сутки в лесу с сильным обморожением. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

Мужчина отправился в поход в лес в район дороги Стерлитамак-Магнитогорск. В ходе поиска спасатели сначала нашли автомобиль пропавшего, а затем следы, уходящие в лес. Там были найдены его рюкзак, лыжи и рукавицы. Специалисты попытались провести поиск в районе найденных вещей, но безрезультатно.

Тогда спасатели направились за трассу Стерлитамак-Магнитогорск. Вдоль снегоходной тропы в сугробе были найдены следы. И, наконец, в трех километрах от дороги пострадавшего обнаружили с сильным переохлаждением и обморожением верхних конечностей.

Специалисты оказали мужчине первую помощь и потом эвакуировали его на снегоходе до близлежащей дороги, откуда он был передан медикам.