В Уфе водитель Kia Sorento сбил 23-летнюю девушку на пешеходном переходе

Фото: ГИБДД Уфы

В Уфе в ДТП с иномаркой пострадал молодая девушка. Об этом сегодня рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась днем в минувшую эту субботу, 18 февраля. 37-летний водитель за рулем Kia Sorento ехал по улице Коммунистическая, при повороте на Аксакова он наехал на 23-летнюю девушку-пешехода, которая шла по пешеходному переходу. В результате произошедшего пострадавшая получила различные травмы, ей потребовалась помощь медиков, после оказания которой ее отпустили домой.

По факту случившегося ДТП в настоящее время ведется разбирательство.