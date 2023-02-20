Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 февраля 2023 10:42

В Уфе водитель Kia Sorento сбил 23-летнюю девушку на пешеходном переходе

ДТП случилось на улице Аксакова
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Уфы

Фото: ГИБДД Уфы

В Уфе в ДТП с иномаркой пострадал молодая девушка. Об этом сегодня рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась днем в минувшую эту субботу, 18 февраля. 37-летний водитель за рулем Kia Sorento ехал по улице Коммунистическая, при повороте на Аксакова он наехал на 23-летнюю девушку-пешехода, которая шла по пешеходному переходу. В результате произошедшего пострадавшая получила различные травмы, ей потребовалась помощь медиков, после оказания которой ее отпустили домой.

По факту случившегося ДТП в настоящее время ведется разбирательство.