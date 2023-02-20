Хабиров поручил чиновникам «достойно отработать» День защитника Отечества

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Глава Башкирии поручил главам муниципалитетов «достойно отработать» День защитника Отечестве и не оставлять без внимания членов семей участников специальной военной операции. Соответствующее задание руководитель региона дал чиновникам на оперативном совещании в местном правительстве 20 февраля.

– Впереди большой важный праздник. Как вы понимаете, он актуален как никогда. Он и всегда для нас дорог был – 23 февраля. Вы должны провести каждый у себя мероприятия, будет и республиканское мероприятие. Прошу не оставлять без внимания членов семьей военнослужащих, добровольцев и мобилизованных. Особое внимание, конечно, – родным и близким погибших наших ребят. Я прошу эти праздники отработать достойно, – обратился Хабиров к коллегам.

Напомним, по случаю Дня защитника Отечества в этом году жители Башкирии отдохнут четыре дня подряд.