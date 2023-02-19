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НовостиЭкономика19 февраля 2023 14:56

На новую железную дорогу из Сибая потребуется 116 млрд рублей

Проект анонсировал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: Рустем Ахунов

Фото: Рустем Ахунов

В Башкирии хотят построить новую железнодорожную ветку Сибай-Подольск-Новорудная.

Во время визита в башкирское Зауралье премьер-министра регионального правительства республики Андрей Назаров анонсировал проект новой железной дороги. Линия Сибай-Подольск-Новорудная по задумке властей станет дублером Челябинского железнодорожного узла и свяжет Сибай с соседними регионами и странами.

Дорога протяженностью почти 160 километров позволит соединить восточные районы Урала с Казахстаном, Средней Азией и Китаем с восточной стороны и районами Нижней Волги и Кавказа с западного направления. По словам Андрея Назарова в марте будет завершена проработка проекта и его технико-экономическое обоснование.

- Проект этот, безусловно, высокобюджетный, предварительная стоимость — 116 млрд рублей. Поэтому сейчас совместно с компанией «ИнфраВЭБ» мы работаем над определением финансовой модели, которая позволит воплотить его в жизнь, - цитирует Андрея Назарова пресс-служба правительства Башкирии.