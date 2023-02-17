фото: МЧС РБ

Вечером 17 февраля в Уфе на складе предприятия «Уфахимкомплект» произошел пожар. Об этом сообщило региональное МЧС. Изначально в релизе ведомства говорилось, что возгорание случилось в здании компании «Крезол», которая занимается производством и поставкой химических реагентов.

Тревожный сигнал о возгорании поступил в службу спасения в 21:52 по местному времени: по улице Путейской, 25/3 загорелось здание склада. Спустя 50 минут пожару присвоили ранг «1БИС», предусматривающий удвоение числа пожарных бригад.

К 23:13 экстренные службы локализовали пожар на площади 200 квадратных метров. Спустя пять минут было ликвидировано открытое горение.

– К тушению пожара привлекались 69 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России – 49 человек и 16 единиц техники, – передали в ведомстве.

На место происшествия для оценки обстановки и замера предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ была направлена лаборатория химико-радиометрического центра. Пострадавших инциденте нет.