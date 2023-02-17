Цены на аренду квартир в Уфе за 2022 выросли на 12,5%

За 2022 год цены на аренду квартир в Уфе выросли на 12,5% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За 2022 год цены на аренду квартир в Уфе выросли на 12,5%. Среднемесячная стоимость съема жилья в башкирской столице составила 18 тыс. рублей: в 14 тыс. обходилась студия, в 16 тыс. – однокомнатная квартира, в 20 и 27 тыс. – двух- и трехкомнатные соответственно. Об этом в своем отчете сообщило «Авито Недвижимость».

Чаще всего жители Уфы проявляли интерес к долгосрочной аренде «однушек» – их доля от общего спроса составила 59,7%, такая же тенденция наблюдается и в других регионах. Далее по популярности идут «двушки» (23,9%), студии (12,1%) и «трешки» (4%). Половина всех сдающихся в аренду в Уфе квартир – однокомнатные (54,6%). Немного меньше сдаются «двушки» (29,7%).