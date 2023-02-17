С 2018 года по программе «Соотечественники» в Башкирию прибыло 650 человек

В Башкирию с 2018 по 2022 год по программе переселения из иностранных государств «Соотечественники» прибыло 650 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирию с 2018 по 2022 год по программе переселения из иностранных государств «Соотечественники» прибыло 650 человек. Об этом на зональном семинаре в городе Бирске сообщил замминистра семьи и труда республики Юрий Мельников.

– Если в 2018 году в программе участвовало 53 человека, то в 2022 году – уже 318. Общее же количество участников программы с 2018 по 2022 годы составило 650 человек, – отметил чиновник.

По данным регионального Минтруда, значительный вклад в программу вносят иностранные студенты из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Азербайджана и Туркменистана. Они учатся в республике по востребованным специальностям. В прошлом году на учет в регионе встали 135 учащихся вузов, 126 из них – студенты Башкирского государственного медицинского университета.

В рамках программы «Соотечественники» по линии Минтруда РБ участникам и членам их семей выдается 35 тыс. рублей на жилищное обустройство, по 23 тыс. в качестве единовременной выплаты, 2,3 тыс. – на медицинское освидетельствование и 6,5 тыс. – на признание ученых степеней, званий, образования, квалификаций, полученных в иностранном государстве.