Башкирия в 2023 году на нужды садовых товариществ направит 250 млн рублей

Башкирия в текущего году выделит 250 млн рублей на нужды садовых товариществ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Башкирия в текущего году выделит 250 млн рублей на нужды садовых товариществ. Об этом на форуме садоводов 17 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров.

– В первую очередь будем направлять средства в те товарищества, где есть порядок и понятные нам партнёры – председатели СНТ [садовых некоммерческих товариществ]. Кроме того, важно на постоянной основе работать с муниципалитетами, – цитирует руководителя региона его пресс-служба.

Деньги будут направлены на ремонт дорог, энергоснабжение (100 млн рублей) и землеустройство. По последней строке расходов республика компенсирует 90% затрат на кадастровые работы в границах СНТ.

– В порядке эксперимента хотим открыть ФАПы в тех СНТ, где живет много людей старшего поколения. Если они окажутся востребованными, тиражируем этот опыт на всю республику, – добавил Хабиров.

Всего в Башкирии садоводством и огородничеством занимаются около 500 тыс. жителей. В регионе зарегистрировано 1,5 тыс. СНТ. В прошлом году на их поддержку было выделено 100 млн рублей.