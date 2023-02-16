Фото: artlebedev.ru

Студия Артемия Лебедева показала дизайн городских объектов для Уфы. На своем сайте команда известного российского дизайнера представила оформление киосков, автомастерской, террасы, также обычных и ярмарочных павильонов. Основой их стилеобразующих декоративных элементов стали детали башкирской культуры.

– Нейтральная цветовая гамма позволяет вписать объекты в историческую среду и современную застройку. На глухой части фасада павильонов размещается логотип предприятия или городская айдентика. Уютные террасы притягивают в кафе и рестораны туристов и местных жителей, – сообщается на сайте студии.

Отмечается, что на объектах есть возможность установить вывеску сразу на двух языках, а благодаря специальному разделителю читаемость сохраняется. Благодаря освещению облик объектов, как утверждают дизайнеры, будет подчеркиваться даже в темное время суток.