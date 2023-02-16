В Башкирии после ДТП с Mazda CX-5 и Skoda Rapid госпитализирован 64-летний мужчина

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера в полдень, 15 февраля, в башкирском городе Салават в ДТП с иномарками пострадал пожилой мужчина. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась на перекрестке улиц Речная и Горького. 63-летняя жительница города за рулем Mazda CX-5, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступила Skoda Rapid и столкнулась с ней. В результате произошедшего 64-летний водитель «Шкоды» получил травмы, его госпитализировали.

Как сообщил Владимир Севастьянов, всего за прошедшие сутки на дорогах Башкирии был зафиксировано восемь ДТП, в которых восемь человек получили увечья.