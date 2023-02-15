В Кодекс Башкирии о выборах внесут положение об иноагентах

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В Кодекс Башкирии о выборах внесут положение об иностранных агентах. Об этом рассказала пресс-служба регионального парламента.

Законопроект рассмотрят на следующей неделе, 22 февраля, на пленарном заседании Государственного Собрания. Документ содержит, в частности, положения об агитационных материалах.

По словам председателя Курултая республики Константина Толкачева, в случае, если в агитматериалах будут использоваться высказывания лиц, которые были включены в реестр иноагентов, то информация об этом должна быть «четко указана». Предупреждение должно занимать как минимум 15% печатной площади либо, а если это аудиоматериал, оно должно быть ясно различимо на слух.

– Законопроект направлен на снижение иностранного влияния на общественно-политические процессы внутри страны, – отметил Толкачев.