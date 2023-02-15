Из Уфы бойцам СВО отправили мобильную прачечную

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Вчера, 14 февраля, из Уфы бойцам специальной военной операции отправили мобильную прачечную. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Как поведал заместитель мэра столицы Башкирии Владимир Жебровский, в прачечной, с помощью которой можно постирать одежду в полевых условиях, установлены две стиральные машины и сушильная.

Кроме того, военнослужащим доставят 14 единиц техники, а также посылки для мобилизованных от родных и подарочные наборы к предстоящему Дню защитника Отечества. Гуманитарный конвой должен прибыть в зону СВО через пару дней.